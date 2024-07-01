Стало известно, куда Канье Уэст отправился из Москвы РЕН ТВ: Канье Уэст вылетел из Москвы в Берлин с пересадкой в Стамбуле

Фото: Alex Mateo/The Photo Access/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст, о визите которого в Москву стало известно накануне, вылетел из столичного аэропорта Внуково в Берлин с пересадкой в Стамбуле, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Телеканал опубликовал снимок посадочного талона рэпера.

На посадочном талоне в графе «Фамилия» указано YE (рэпер сменил фамилию), а в графе «Имя» — FNU (First Name Unknown — имя неизвестно). Музыкант приехал в аэропорт и зашел в здание через VIP-терминал.

Ранее сообщалось, что рэпера провожал дизайнер Гоша Рубчинский. Уэст со своей командой прибыл в аэропорт на двух Mercedes V-класса сразу после восьмичасовой прогулки на яхте «Новая звезда». Как пишет Mash, за нее выложили примерно два миллиона рублей.

С момента прилета исполнителя в Москву перед отелем его караулили фанаты. Десятки поклонников артиста выстроились в длинную линию в надежде увидеть его вживую. Москвичей не напугала даже аномальная жара. Фанаты Уэста расположились в тени. Некоторые из-за долгого ожидания кумира сели прямо на плитку.

В московском ресторане «Белуга» Канье Уэст попробовал осетровую и щучью икру, пельмени с щукой, фуа-гра, а также бульон из сена и грибов. Счет вышел примерно на 200 тысяч рублей. Рэпер сам выбирал блюда на ужин. Также зарубежный артист попробовал белужью икру и массу различных нарезок, преимущественно рыбных. Официантов рэпер с компанией подзывали словом «человек».