Стало известно, кто заменит Оскара Кучеру в шоу с Кудрявцевой

https://static.news.ru/photo/c9a01c26-e86f-11ea-84d9-fa163e074e61_660.jpg Оскар Кучера Фото: oskarkuchera/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала имя своего нового соведущего, который заменит Оскара Кучеру в программе «Звёзды сошлись» на НТВ. Ранее Кучера покинул проект, сославшись на усталость от интриг и сплетен.

Программа будет так же выходить в обычном режиме. Соведущим у меня будет Саша Колтовой, который ведёт «ДНК» на НТВ, — сообщила Кудрявцева.

Колтовой стал известен после того, как выступил в роли ведущего шоу «За стеклом», где героев помещали «за стекло», и вся страна следила за их жизнью. Первое время передача с необычным для того времени форматом пользовалась огромной популярностью у зрителей.

На днях 46-летний Оскар Кучера объявил о своём уходе из проекта «Звёзды сошлись». Он признался, что устал обсуждать скандальные темы и «рыться в чужом грязном белье». По его словам, он намерен сосредоточиться на работе в театре. На телеканале НТВ комментировать уход Кучеры, который посвятил шоу три года, отказались.

Новые выпуски программы должны выйти уже в сентябре, передаёт Teleprogramma.pro.

Программа «Звёзды сошлись» выходит на канале НТВ с 2017 года. В студию к Кудрявцевой и Кучере регулярно приходили известные люди из мира шоу-бизнеса. Новые выпуски выйдут в эфир в сентябре.

Как писал NEWS.ru, в конце мая слухи об уходе с федерального телеканала возникли вокруг Кудрявцевой, однако она их опровергла, заявив, что продолжает работать над проектами «Звёзды сошлись» и «Секрет на миллион». До этого она покинула «Муз-ТВ» после того, как её заменили на певицу Ольгу Бузову на вручении ежегодной музыкальной премии канала, не предупредив о рокировке. Узнав новость из СМИ, телеведущая решила поставить крест на этом месте работы, где трудилась 20 лет.