Бабкину в шоу «Модный приговор» заменит Ангарская

https://static.news.ru/photo/7cea76fa-eb90-11ea-9455-fa163e074e61_660.jpg Надежда Ангарская Фото: nadezhdaanga/instagram.com

Певице и телеведущей Надежде Бабкиной, которая уехала со своим коллективом на гастроли после долгого перерыва, нашли замену на съёмках телепередачи «Модный приговор».

Новой участницей ток-шоу станет Надежда Ангарская, получившая популярность в шоу Comedy Woman, сообщает портал Teleprogramma.pro.

Целый день съёмок! <…> Новый сезон шоу «Модный приговор» уже скоро, — написала Ангарская в своём Instagram, где она выложила совместное фото со вторым ведущим программы Александром Васильевым.

Надежда Бабкина принимала участие в съёмках телепередачи «Модный приговор» на Первом канале в качестве защитника с 2010 года. Вернётся ли певица к съёмкам в передаче в дальнейшем, не уточняется.

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