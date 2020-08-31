Бабкину в шоу «Модный приговор» заменит Ангарская

Певице и телеведущей Надежде Бабкиной, которая уехала со своим коллективом на гастроли после долгого перерыва, нашли замену на съёмках телепередачи «Модный приговор».
Новой участницей ток-шоу станет Надежда Ангарская, получившая популярность в шоу Comedy Woman,
Целый день съёмок! <…> Новый сезон шоу «Модный приговор» уже скоро, — написала Ангарская в своём Instagram, где она выложила совместное фото со вторым ведущим программы Александром Васильевым.
Надежда Бабкина принимала участие в съёмках телепередачи «Модный приговор» на Первом канале в качестве защитника с 2010 года. Вернётся ли певица к съёмкам в передаче в дальнейшем, не уточняется.
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