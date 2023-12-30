Стало известно, кто заменит Киркорова и Лолиту на «Зимнем Show» Вместо Киркорова и Лолиты на «Зимнем Show» выступят Люся Чеботина и Burito

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина, Хабиб и Burito заменят Филиппа Киркорова и Лолиту в «Зимнем Show», трансляция которого запланирована на 1 января 2024 года, указано на сайте Live Арены. Известно, что двое последних принимали участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Ранее сообщалось, что мероприятие находится в «подвешенном состоянии».

Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия «Зимнее SHOW», которое состоится 01.01.2024 на Live Арене. <...> Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito, — говорится в сообщении.

В сообщении говорится и о том, что выступление Димы Билана, также посетившего мероприятие Ивлеевой, состоится. Также там будут петь Дима Маликов и лада Дэнс. По словам организаторов, шоу пройдет в классическом формате новогоднего концерта.

Ранее стало известно, что организаторы «Зимнего SHOW», где должны были выступать Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан, отменили трансляцию мероприятия на МУЗ-ТВ и во «ВКонтакте». Кроме того, из зала убрали барную стойку, чтобы не нервировать гостей.

Шоу, запланированное на 1 января, находилось в «подвешенном состоянии», поскольку Билан, Лолита и Киркоров были его хедлайнерами. Об отмене шоу речи не шло, так как уже продано много билетов. При этом Киркоров опубликовал анонс «Зимнего SHOW».