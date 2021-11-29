Стало известно, кто впервые назвал СССР «совком»

«Совком» советскую действительность впервые назвал певец Александр Градский, хотя и вкладывал в этот термин не то презрительное значение, в котором он используется сейчас. Об этом Градский в 1994 году рассказал телеведущему Владиславу Листьеву в передаче «Час пик», сообщает издание «Слово и Дело».

Есть такие слова, претендовать на авторство которых просто глупо, потому что, во-первых, тебе могут не поверить и счесть тебя за пижона. Но я настолько давно это слово придумал и потом забыл про это... — вспомнил Градский.

Он объяснил, что для него «совок» обозначал что-то «безысходное и милое», а не то негативное отношение к Советскому Союзу, которое стало подразумеваться.

Сам неологизм Градский изобрёл, когда выпивал с другими музыкантами в песочнице: они использовали вместо стаканов забытые детские формочки для песка, и Градскому достался деревянный совок.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных. В 1976 году записал песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», прославившую певца.