Стало известно, кто следит за детьми онкобольной Кейт Миддлтон Родители онкобольной Кейт Миддлтон помогают ей с детьми в период лечения

Королевский биограф Дункан Ларкомб заявил, что пока Кейт Миддлтон проходит лечение от онкологии, ее родители помогают королевской семье с воспитанием детей. Об этом сообщает New York Post.

По словам эксперта, Кейт это очень сильно ценит. Таким образом родители создают для нее ощущение комфорта, стабильности и спокойствия. Они также активно поддерживают принца Уильяма.

Они сплотились вокруг нее и ее семьи. Кэрол и Майкл, по сути, накрыли маленьких внуков одеялом безопасности, чтобы защитить их, - пояснил Ларкомб.

Ранее британская герцогиня заявила, что врачи обнаружили у нее рак. Она призналась, что также перенесла хирургическую операцию в рамках программы по лечению онкологического заболевания. Позднее стало известно, что герцогиня покинула свой дворец в Виндзоре и уехала в неизвестном направлении вместе с семьей.

22 марта Миддлтон рассказала, что перенесла хирургическое вмешательство, связанное с онкологическим заболеванием. Принцесса поделилась, что эта неожиданная новость стала большим ударом для ее семьи, и отметила, что родные делают все возможное, чтобы помочь ей справиться с болезнью.