Российский шоумен вызвался помочь Кудрявцевой пережить разрыв с мужем Шоумен Барецкий заявил, что готов помочь Кудрявцевой пережить разрыв с мужем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Российский шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил о готовности поддержать телеведущую Леру Кудрявцеву на фоне ее разрыва с мужем. По словам артиста, он знает журналистку очень давно. Барецкий отметил ее невероятное трудолюбие и подчеркнул, что ему неприятна сложившаяся ситуация.

Мы первый раз увиделись с ней на фестивале, я выступал с группой «Ленинград», а она была ведущей. Фестиваль назывался «Афиша», проходил в Москве в 2005-м или 2006-м. Эта ситуация для меня неприятна, я приложу все усилия, чтобы ей помочь. Что я могу сказать... Мне ее жаль. Человек трудолюбивый. Я займусь этим вопросом, — добавил Барецкий.

Ранее Кудрявцева заявила в своем Telegram-канале, что ушла от мужа хоккеиста Игоря Макарова. В публикации она также отметила, что «алкоголь — зло». Она подчеркнула, что не хочет давать комментарии, и попросила ее по этому поводу не беспокоить. Кудрявцева добавила, что намеренно вынесла «личное в публичное».

Ранее стало известно, что американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски ушла от мужа. По словам источников Page Six, Себастьян Бир-Макклард оказался заядлым изменщиком, Эмили надоело терпеть, и она подала на развод. Причём пресса давно заметила, что модель не носит обручальное кольцо и стала появляться без него на фото и видео в соцсетях, хотя раньше Эмили с ним не расставалась.