Стало известно, кто может занять место Киркорова и Лолиты KP.RU: топ перспективных российских артистов возглавили Егор Крид и Instasamka

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Егор Крид и Instasamka возглавили рейтинг наиболее популярных молодых российских исполнителей, которые могут занять место эстрадных звезд Филиппа Киркорова или Лолиты, сообщает KP.RU. В список поп-музыкантов вошли артисты не старше 30 лет, имеющие хорошие шансы на высокие позиции в отечественном шоу-бизнесе.

Как пишет издание, при составлении рейтинга принималось во внимание количество прослушиваний песен артистов в течение месяца на музыкальных сервисах, а также количество подписчиков в соцсетях.

Во главе списка оказался 29-летний Егор Крид (Егор Булаткин), за ним следуют 23-летняя Instasamka (Дарья Зотеева), Клава Кока (Клавдия Высокова, 27 лет), Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли, 27 лет), 26-летняя Люся Чеботина, GAYAZOV$ BROTHER$ (25-летний Тимур Гаязов и его 28-летний брат Ильяс), певец Amirchik (Амирхан Батабаев, 19 лет), группа «Три Дня Дождя» во главе с 28-летним Глебом Викторовым, Mary Gu (Мария Гусарова). Замыкает десятку 26-летняя певица MIA BOYKA (Мария Бойко).

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