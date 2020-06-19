Стало известно, кто ещё находился в машине Ефремова в момент ДТП

https://static.news.ru/photo/cfd73c04-b210-11ea-a8a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Пучков/РИА Новости

Появились новые подробности смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Выяснилось, что в момент аварии в автомобиле находился шоумен Стас Барецкий.

Это правда! Я был в той машине с Мишей Ефремовым. Там был ещё один человек, но я не могу его назвать, потому что он очень известный и я боюсь последствий. Хотя всё равно рано или поздно всё это выяснится. Там было не два и не три человека, больше. И мы ушли с места аварии, — рассказал он «ПолитЭксперту».

Музыкант вспоминает, что с артистом его в своё время познакомил музыкант Сергей Шнуров. С той поры они «иногда встречались, выпивали вместе». Вот и в этот раз они возвращались с очередной встречи. В момент столкновения, признался Барецкий, он «даже не понял, что произошло», потому что был пьян.

Удар был несильный, и я до сих пор не понимаю, почему были такие последствия. Я вообще практически без ссадин. Немного стукнулся головой. Я вообще подумал, что мы влетели в какую-то канаву, — пояснил он.

После ДТП все, кто был в автомобиле, ушли с места аварии. Они дошли до здания МИД, где «постояли, покурили и разошлись». О том, чем закончилась эта история, шоумен узнал уже из СМИ.

Поступок Ефремова музыкант не оправдывает. Он осознаёт, что актёру уже не избежать наказания.

Жалко очень, конечно. Но я даже не понимаю, как это произошло. Не представляю, почему так получилось. Радовались, что карантин заканчивается, а тут такая ситуация... Миша адекватный мужик и понимает, что никаких отмазок уже быть не может, — продолжает он.

Музыкант считает, что теперь Ефремова будут считать убийцей, хотя пол-Москвы ездит в пьяном виде за рулём. Что касается семьи погибшего, Барецкий отметил, что в данной ситуации он вряд ли сможет чем-то помочь. Супруга Захарова, по его мнению, заняла принципиальную позицию и намерена довести дело до конца.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест, писал NEWS.ru.