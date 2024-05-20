Стало известно, кого Пугачева «закопала» ради успеха Актриса Борзова заявила, что Пугачева построила карьеру благодаря связям

Фото: Михаил Строков/ИТАР-ТАСС

Аида Ведищева

Лауреатка Государственной премии СССР, вдова поэта-песенника Николая Зиновьева актриса Елена Борзова рассказала aif.ru, что певица Алла Пугачева благодаря своим связям смогла устранить конкуренток, певиц, которые были не менее талантливы, чем она, включая Аиду Ведищеву. Однако Долину ей не удалось вытеснить.

Не только Ведищеву Пугачева «закопала», были и другие разные певицы. Ну Долину не удалось ей никак убрать. Пугачева считала, что она лучше нее, — заявила Борзова.

Лайма Вайкуле, по мнению Борзовой, добилась успеха благодаря умению «дружить» с Пугачевой.

У меня брезгливость появляется по отношению к тем, кто «дружит» исключительно с нужными людьми. Я из-за этого из театра ушла, где надо было лизать пятки начальству, — добавила артистка.

Ранее актер, певец и композитор Сергей Савин заявил, что шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) боялся Пугачеву. По словам артиста, это было еще до того, как пара поженилась. Актер добавил, что Галкина можно назвать «терпилой». По его словам, шоумену часто было не до смеха, когда Пугачева его хвалила. Однако сам Галкин не говорил ни слова поперек артистке.