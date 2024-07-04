Стало известно, когда Zivert вернется на сцену Певица Zivert сообщила, что вернется на сцену осенью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Zivert

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) сообщила подписчикам своего Telegram-канала, что вернется на сцену осенью этого года. Исполнительница отправляется в гастрольный тур. Артистка намерена выступить в 15 городах России.

Ну что, сияющие мои, увидимся осенью. Все ранее купленные билеты действительны, — написала певица.

Первый концерт Zivert должен пройти 5 сентября. Артистка выйдет на сцену в Сочи.

Ранее Zivert заявила, что огромный ритм работы не давал времени осознать наличие какой-либо звездной болезни. Певица отметила, в настоящий момент она находится на этапе «заземления». Артистка добавила, что очень рада этому. С момента, как к ней пришла слава, у певицы был настолько сильный рабочий ритм, что только после полугодовой передышки она смогла «отлететь», посмотреть на происходящее за последние несколько лет жизни.

В начале июня Zivert развеяла слухи о своей беременности, в которой ее заподозрили подписчики в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Певица объяснила, что просто переела. В результате ее живот немного округлился. Артистка пошутила, что беременна карбонарой и римской пиццей. Также певица разрешила ее поздравить с хорошим аппетитом.