Стало известно, когда программа «Давай поженимся» вернется в эфир Шоу «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала в конце июня

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Директор Первого канала Константин Эрнст сообщил на Петербургском экономическом форуме, что вскоре на экраны вернется шоу «Давай поженимся». Программа перестала выходить в эфир в феврале 2022 года после начала СВО. Сетку вещания переориентировали на общественно-политическую тематику. По словам Эрнста, съемки новых эпизодов начнутся в ближайшие дни, а новые выпуски появятся на Первом канале уже в конце месяца.

Съемки программы «Давай поженимся» начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей, — сказал Эрнст.

Телеведущая Лариса Гузеева не стала комментировать ТАСС эти сообщения, перенаправив журналистов к администрации телеканала.

На официальном аккаунте проекта в социальной сети «Вконтакте» сейчас дублируются старые выпуски передачи. В июне 2022 года YouTube заблокировал каналы шоу «Давай поженимся» и «Модный приговор».