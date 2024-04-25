Стало известно, когда и где откроется бар Григория Лепса Лепс откроет бар в центре Петербурга уже этим летом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Григорий Лепс откроет свой бар Leps Bar в центре Санкт-Петербурга, договор об аренде помещения уже заключен, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя компании NF Group, участвовавшей в заключении сделки. По его словам, площадь заведения превышает 500 квадратных метров.

Караоке-бар, совладельцем которого является российский эстрадный певец Григорий Лепс, откроется в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади, дом №2. Площадь помещения — более 500 квадратных метров, — пояснил он.

Уточняется, что Leps Bar будет включать в себя сразу три функционала: караоке, коктейль-бар и ночной клуб. По словам руководителя одного из отделов NF Group, стоимость аренды одного квадратного метра в этом районе варьируется в диапазоне от 3,8–7,7 тысячи рублей. Также известно, что бар с аналогичным названием уже работает в Новосибирске, также в течение 2024 года заведения будут открыты в Москве и Красноярске.

Ранее Григорий Лепс признался, что сделал интимную пластику на детородном органе. По словам 61-летнего артиста, одним из побочных эффектов медицинского вмешательства стало его уменьшение. Он также подчеркнул, что нормально относится к пластическим операциям.