Стало известно, кем работает сын Сергея Зверева Приемный сын Сергея Зверева работает на стройке в Подмосковье

Фото: vk.com/zverevsergey1

Сергей Зверев

Сын стилиста и певца Сергея Зверева работает на стройке в подмосковном Краснознаменске. Об этом он рассказал в интервью StarHit. Со своей девушкой 29-летний Зверев разошелся и пока живет один. В перспективе он планирует переехать в Москву.

Сейчас я живу в Краснознаменске. Один. Работаю на стройке. В ближайшем будущем, возможно, приеду в Москву, — говорит наследник стилиста.

Сергей Зверев-младший рассорился с отцом в 2020 году, когда тот выписал его из своей квартиры, но с тех пор они помирились и начали общаться заочно. Отец заявлял, что продолжает общаться с сыном в Сети и по телефону. Стилист уверяет, что они не ругались с родственником.

В 2023 году Сергею Звереву исполнилось 60 лет. Стилист усыновил ребенка в 1996 году, когда тому было три года. Сотрудники детдома предупреждали, что у мальчика много проблем со здоровьем. в воспитании сына парикмахеру помогала мать Валентина Зверева.

Повзрослевшего сына Зверев устроил на позицию диджея в частном отеле своих друзей в Коломне, но он долго там не проработал. Юноша заявил о своем намерении жениться, но отец не одобрил выбор невесты. Он утверждает, что девушка имела судимость и подначивала сына отнять у него квартиру.