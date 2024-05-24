Стало известно, какую турецкую актрису позвали в Голливуд KP.RU: Кевин Костнер познакомился с турецкой актрисой Дилан Чичек Дениз

Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дилан Чичек Дениз

Актер, режиссер и продюсер Кевин Костнер познакомился с известной турецкой актрисой Дилан Чичек Дениз на полях 77-го Каннского кинофестиваля, информирует KP.RU. Звезда сериалов «Чукур» и «Яркое пламя» тепло с ним пообщалась.

Кевин Костнер представил на кинофестивале в Каннах свой фильм под названием «Горизонты: Часть 1». Публика тепло встретила его работу. Сам продюсер не смог сдержаться и заплакал от радости.

По словам журналистки Бирсен Алтунташ, Костнер и Чичек Денис встретились за день до премьеры и дали интервью. Продюсер долго общался с актрисой и в итоге пригласил ее в Голливуд.

По данным издания, редко кто из представителей турецкого кинематографа получает возможность подружиться с оскароносными коллегами, а также получить приглашение в гости. Поклонники Чичек Дениз уверены, что впереди актрису ждут съемки в Голливуде.

Ранее Кевин Костнер расплакался во время представления своего вестерна на Каннском кинофестивале. 69-летний актер был тронут десятиминутными овациями, которые устроили зрители после премьеры. Костнер признался, что никогда не забудет этот момент. Актер признался, ему жаль, что зрителям «пришлось так долго хлопать».