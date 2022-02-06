Стало известно, какую пенсию получают российские звёзды шоу-бизнеса

Пенсионные выплаты звёздам шоу-бизнеса могут сильно отличаться, так как зависят от множества факторов, сообщают «Народные Новости». Издание узнало, какую сумму от государства получают Алла Пугачёва, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Леонид Якубович и другие.

Алла Пугачёва со всеми надбавками получает порядка 47 тысяч рублей, сообщает издание. При этом большую часть этой суммы она отдаёт на благотворительность. Примадонна никогда не выражала недовольства по поводу пенсии, тем более что она может позволить себе купить что угодно.

Проживающий в Санкт-Петербурге Михаил Боярский лишён столичных надбавок, которые положены его коллегам из Москвы. Его пенсия составляет порядка 20 тысяч рублей. Сам артист считает, что этого достаточно, так как он живёт скромно и ни в чём не нуждается. В его распоряжении квартира в центре города и дорогой автомобиль.

Трудовой стаж ведущего капитал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича составил 60 лет, и его пенсия равна примерно 23 тысячам рублей. Правда, остаётся неизвестным, имеет ли он надбавку за звание «Народный артист СССР», которая составляет 30 тысяч рублей. Получить её могут те артисты, которые проживают в Москве.

Певец Лев Лещенко считает свою пенсию высокой. Артист получает 30 тысяч рублей вместе с надбавками. При этом он продолжает давать концерты и выступать на крупных мероприятиях, получая высокие гонорары.

Заслуженная артистка РФ Елена Проклова с надбавками получает 48 тысяч рублей. Отмечается, что Пенсионный фонд не учитывает весь стаж артистки, потому что она не всегда заключала договоры о съёмках и не все отчисления уходили в ПФР. Сама же Проклова считает, что пенсия актёров не самая маленькая в стране и на неё вполне можно жить.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 апреля в стране планируют повысить социальные пенсии. Депутат сообщила и об увеличении пенсионных выплат для военных пенсионеров на 8,6%, в соответствии с фактическим размером инфляции на сегодня.