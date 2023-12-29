Стало известно, какую операцию сделала Лерчек во время запрета на интернет Чекалина сделала пластику груди у Хайдарова во время запрета на интернет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия Чекалина

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала кадры пластической операции груди, которую она сделала во время девятимесячного запрета на пользование интернетом. Как пишет Telegram-канал «Неопра, блин!», Чекалина тайно обратилась в клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова, который провел операцию.

Сама блогер не раскрыла деталей хирургического вмешательства. Она также вышла в эфир после погашения всех задолженностей перед ФНС и сообщила, что теперь платит все налоги.

Ранее адвокат Константин Третьяков сообщил, что с Чекалиной сняли все ограничения на перемещения и пользование интернетом, дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера было прекращено. Спустя 10 месяцев после ареста банковских счетов Лерчек показала троих детей и супруга, а также сообщила, что намерена продолжить бизнес в Сети. Следователи сняли с семейной пары «судебный бан», после того как они погасили долги перед налоговой и выплатили 311 млн рублей.

До этого блогера привлекали за махинации с налогами за 2020–2021 годы. По данным правоохранительных органов, Лерчек скрыла доходы, полученные от аффилированных с ней лиц, и не исполнила обязательства перед налоговой.