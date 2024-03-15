Стало известно, какой мужчина сможет завоевать сердце Бузовой Психолог Елисеева: сердце Бузовой могли бы завоевать Боярский или Яглыч

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Михаил Боярский

Сердце певицы Ольги Бузовой могли бы завоевать российские актеры Михаил Боярский (в молодости) и Владимир Яглыч, а также американский и британский артисты — Николас Кейдж и Том Холланд соответственно, рассказала NEWS.ru психолог Ольга Елисеева. По ее словам, Бузовой нужен обеспеченный, сильный, но добрый мужчина.

Бузова достаточно импульсивна. Ценит своих людей и творчество. Она способна любить, отдавать и быть благодарной. Кто конкретно мог бы им стать — это британский актер Том Холланд, известный ролью Человека-паука в фильмах по комиксам Marvel, американский актер Николас Кейдж, российский артист Владимир Яглыч, а также молодой Михаил Боярский, — подчеркнула Елисеева.

Собеседница считает, что Бузова не станет жить с мужчиной, который попытается ограничить ее свободу, а слишком податливого кавалера звезда «сломает». Психолог добавила: Бузову реально подчинить, но через любовь, а не через давление.

Ей нужен мужчина схожий с ней по масштабу личности. Мягкий, но сильный. Ольга не сможет быть с тем, кто установит для нее строгие границы (первый муж). Но мужчину без особых границ, типа Давы, она будет ломать или ей будет с ним не интересно. Мужчина с мягкой силой сможет ее «приручить» через любовь, а не через давление, и она расцветет. Нужно, чтобы мужчина зарабатывал больше Бузовой. Или столько же, так она будет его уважать, — подытожила Елисеева.

Ранее Киркоров нелицеприятно высказался о бывшем молодом человеке Бузовой. Речь идет о Давиде Манукяне (Дава). Так, в эфире шоу «Маска» на НТВ король российской эстрады назвал блогера пираньей. В новом выпуске одна из судей певица Валерия предположила, что Дава скрывается под костюмом Акулы. На это Киркоров ответил, что если в костюме действительно Дава, то он намерен «слить» его из шоу в числе первых.

Манукян же в интервью признавался, что тоже звал девушку замуж. Предложение руки и сердца он сделал спустя три месяца отношений. Он подчеркнул, что решился на подобный шаг первый раз в своей жизни.