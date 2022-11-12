Стало известно, какое наследство получили вдова и дочь Пьера Нарцисса Вдова Пьера Нарцисса рассказала, что унаследовала квартиру в Москве после смерти певца

Фото: Личный архив Валерии Калачевой

Валерия Калачева

Вдова российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса, умершего 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет, рассказала в беседе с NEWS.ru о наследстве. По словам Валерии Калачевой, артист «не был олигархом». Единственным объектом недвижимости, приобретенным им в России, стала квартира в московском районе Жулебино. Это жилье он и оставил экс-жене и дочери.

В свое время мы вместе купили квартиру в Москве, ее Нарцисс сразу записал на нас с дочкой. Другой недвижимости в России нет, он не был олигархом. Много денег уходило на клипы, на творчество, на запись песен, — рассказала Калачева.

Вдова исполнителя отметила, что на имущество семьи Пьера Нарцисса в Камеруне ни она, ни дочь не претендуют.

Ранее канал НТВ сообщил, что беременная внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королёва, которая вместе со своей 14-летней дочерью Таисией живет в унаследованной от артистки квартире, захламила жилплощадь стоимостью 30 млн рублей. Имеющийся в квартире беспорядок, по словам Елены, является следствием подготовки к ремонту. Шубы покойной Гурченко лежат на полу вперемешку с книгами из семейной библиотеки. Квартиру женщина планирует сдавать, сама же хочет переехать в съемное жилье. Комната 14-летней девочки тоже выглядит неважно. Журналисты сняли в кровати Таисии тараканов, а на постельном белье — следы крови, предположительно, от укусов клопов.