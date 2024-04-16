Стало известно, какое наследство оставил Кунгуров Продюсер Дворцов: Кунгуров оставил после себя двухкомнатную квартиру в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперный и эстрадный певец, участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров оставил в наследство двухкомнатную квартиру в центре Москвы, заявил aif.ru продюсер и промоутер Сергей Дворцов. По его словам, в собственности артиста находилась жилплощадь на Зоологической улице в Пресненском районе.

Недвижимость в этом районе стоит не меньше 25 млн рублей, уточняет издание. При этом коллега Кунгурова Владимир Брилев отметил, что певец в последнее время испытывал финансовые трудности. Он, как пояснил мужчина, «не голодал», но хотел зарабатывать больше.

Ранее стали известны новые подробности гибели оперного певца. Соседка звезды Ирина Савелова, которая обнаружила его тело под окнами, рассказала, что в тот злополучный вечер она вышла из автомобиля и заметила лежащего на асфальте человека. Женщина не смогла определить, что случилось с певцом, и сразу позвала охрану.

Тело артиста обнаружили 8 апреля на Зоологической улице в Москве. Как утверждает Telegram-канал Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством. До этого сообщалось, что Кунгуров и его вторая жена Ирина хотели развестись: летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака.