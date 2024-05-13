Стало известно, какое наказание может грозить Макаревичу Юрист Русяев: Макаревичу в России может грозить до 20 лет лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Певцу Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может грозить до 20 лет лишения свободы, так как его обещания оказать помощь ВСУ подпадают под определение государственной измены, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Таким образом он прокомментировал разговор артиста с пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившими ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Обещание Макаревича оказывать помощь украинской армии потенциально подпадает под определение государственной измены в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России (статья 275 УК РФ). Данная статья предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, — пояснил юрист.

Кроме того, Макаревич заявил, что желает победы Украине в рамках специальной военной операции России. Такие высказывания также могут повлечь за собой правовые последствия, подчеркнул юрист. По его словам, их могут расценить как дискредитацию ВС РФ, за что предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее Макаревич в разговоре с пранкерами заявил, что в будущем планирует помогать Вооруженным силам Украины. Артист также пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Киев в «первый день победы», если его позовут. По словам Макаревича, он хочет устроить там «бешеный концерт».