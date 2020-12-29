Стало известно, какие блюда приготовят российские знаменитости на Новый год

https://static.news.ru/photo/356b135a-49fc-11eb-a6c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российские знаменитости рассказали, какие блюда они планируют подать к новогоднему столу. Как выяснилось, большинство из них предпочитают классический вариант застолья с салатом оливье.

Так, художник Никас Сафронов планирует пригласить в гости на праздник звезду мирового кинематографа Орнеллу Мути. По его словам, гости смогут попробовать оливье, постный борщ и испанский хамон. На Рождество деятель искусства собирается приготовить гуся с яблоками, наваристый борщ, подать к столу икру и пампушки.

Известная телесваха Роза Сябитова хочет накормить своих домочадцев салатом оливье, селёдкой под шубой, мимозой и национальными татарскими блюдами. А вот актриса Мария Кожевникова планирует приготовить оливье без использования майонеза, передаёт Teleprogramma.pro.

Дизайнер и светская львица Мария Погребняк тоже предпочитает классический вариант застолья. По её словам, в этом году на новогоднем столе будут присутствовать салат оливье, селёдка под шубой, мясо по-французски, рыба, а также бутерброды с красной икрой.

Ранее NEWS.ru писал, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предпочитает на Новый год оливье, а также не откажется от селёдки под шубой. Об этом она рассказала в беседе с Сергеем Шнуровым. Руководитель ведомства отметила, что самостоятельно готовит праздничные блюда, а знаменитый салат — любимое кушанье.