Стало известно, как отъезд Константина Меладзе отразился на его доходах SHOT: доходы Константина Меладзе в России выросли после отъезда

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Константин Меладзе

Доходы уехавшего из России композитора и продюсера Константина Меладзе в 2023 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 2,7 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, доходы ему приносит лейбл «Меладзе мьюзик». В 2023 году выручка составила 19 млн рублей.

В лейбле «Меладзе мьюзик» значится группа «ВИА Гра» и два музыкальных исполнителя — Валерий Меладзе и Вера Брежнева, которые перестали организовывать концерты в России. Авторы издания предполагают, что лейбл приносит продюсеру такие деньги за счет российских стриминговых площадок. В качестве примера приводится размещенная на таких платформах композиция Софьи Тарасовой и Константина Меладзе «Почему я?».

Ранее стало известно, что Константин Меладзе резко поднял цену на свою виллу в Крыму, которая стала продаваться за 396 млн рублей. Особняк расположен в охраняемом коттеджном поселке. В имении площадью 700 квадратных метров пять спален, шесть санузлов, просторные гостиная и кухня, прачечная, каминная. На вилле есть турецкая баня, винная комната, спортивный зал и отдельный домик для прислуги.

Перед этим особняк можно было купить за 300 млн рублей. По данным Telegram-канала Mash, дом в поселке Вилла Роз недалеко от Ялты располагается на участке в 12 гектаров, виллу построили в 2010 году, но сам музыкант бывал там очень редко.