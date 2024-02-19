Стало известно, как Незлобин заработал миллионы после отъезда из России SHOT: Незлобин заработал 5 млн рублей на сдаче квартиры после отъезда из России

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Александр Незлобин

Telegram-канал SHOT пишет, что переехавший в США комик Александр Незлобин продолжает сдавать свою квартиру в Пресненском районе Москвы. По данным канала, «двушка» у Патриарших прудов принесла стендаперу не менее 5 млн рублей с момента его отъезда из России.

SHOT пишет, что Незлобин после переезда в США распродал всю свою недвижимость, кроме 75-метровой квартиры в элитном районе Москвы. По информации канала, комик нашел арендаторов и с начала 2022 года сдает жилье одной и той же семье.

Подобные квартиры в Москве сдаются в среднем по 250 тысяч рублей в месяц, отмечает канал. SHOT подсчитал, что таким образом за два года уехавший артист мог заработать не менее 5 млн рублей.

Ранее SHOT писал, что Незлобин продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. По информации канала, новым владельцем апартаментов в Каретном Ряду стал некий предприниматель Юрий, а стоимость такого жилья в среднем составляет 43 млн рублей.

В октябре Незлобин дал интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), где пожаловался на финансовые трудности после переезда в США. Бывший резидент Comedy Club рассказал, что выживает за счет небольших концертов в барах.