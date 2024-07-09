Стало известно, как изменилось лицо Заворотнюк во время болезни Дочь Заворотнюк опубликовала фото актрисы во время болезни

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Анастасия Заворотнюк

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала портрет матери через 40 дней после ее смерти. На снимке Заворотнюк-старшая сидит без макияжа и в платке, подперев ладонью щеку, и счастливо улыбается. Подписчики предположили, что судя по изменившимся чертам лица, фото было сделано во время длительной болезни звезды «Моей прекрасной няни».

40 дней, как тебя нет. Часть моего сердца навеки отдана тебе. Теперь ты — моя связь с небом, — написала дочь актрисы в блоге.

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Ранее Анна Заворотнюк опубликовала видеообращение, в котором заявила, что полна решимости вернуться к привычной жизни. Девушка поделилась, что является продолжением своей матери и ей следует «просто жить дальше». Она также призналась, что все пять лет актриса сильно болела, но особенно тяжелыми были последние годы. По словам Заворотнюк-младшей, ее маме будет «там легче и лучше».

До этого члены семьи Заворотнюк опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей». Родственники Заворотнюк также поблагодарили всех медиков клиники и особенно нейрохирурга, который прооперировал актрису.