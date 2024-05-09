Стало известно, избежит ли Оксимирон экстрадиции в Россию Юрист Русяев: объявленного в розыск Оксимирона вряд ли выдадут России по запросу

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Вероятность экстрадиции рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Россию невысокая, поскольку западные страны зачастую игнорируют обязательства по выдаче лиц, объявленных в розыск в РФ, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, несмотря на это, Москва будет настаивать на соблюдении законных требований в рамках международного права.

Несмотря на обширную договорную базу, вероятность экстрадиции рэпера [Оксимирона] в ближайшей перспективе кажется невысокой из-за возможного игнорирования западными партнерами своих международных обязательств. Тем не менее российская сторона будет настаивать на соблюдении законных требований в рамках норм международного права, — сказал Русяев.

Как объяснил эксперт, вопрос о возможности экстрадиции Оксимирона в Россию встает из-за того, что он находится за пределами страны с начала специальной военной операции на Украине. Русяев пояснил, что, согласно закону, выдача рэпера российским властям вполне осуществима, если он окажется на территории страны, имеющей действующий договор с РФ. По его словам, на данный момент Москва заключила соглашения об экстрадиции более чем с 60 государствами, среди которых многие страны СНГ, Азии и Латинской Америки.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило Оксимирона в розыск. Основанием для этого стало возбуждение уголовного дела в отношении музыканта. Однако детали расследования пока не разглашаются.