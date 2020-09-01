Соведущим Тодоренко в «Орле и Решке» станет Родригез

https://static.news.ru/photo/3ac2e082-ec5d-11ea-acfc-fa163e074e61_660.jpg Тимур Родригез Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Новый сезон телешоу «Орёл и Решка» вместе с Региной Тодоренко будет вести шоумен Тимур Родригез. Они отправятся в путешествия по России.

"Орёл и Решка" — это третий или четвёртый проект в моей карьере, связанный с путешествиями. И здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съёмками, — цитирует StarHit Родригеза.

Шоумен уже появлялся в «Орле и Решке» в 2018 году, вместе с Жанной Бадоевой они отправились в Краснодар. В настоящее время Родригез снимается в проекте «Золото Геленджика» канала ТНТ.

Как писал NEWS.ru, после того как Регина Тодоренко намекнула, что мечты её фанатов, которые ждут не дождутся возвращения телеведущей в шоу «Орёл и Решка», сбудутся, продюсеры проекта объявили о том, что второй ведущей в новом сезоне популярного шоу станет лучшая подруга Насти Ивлеевой Юлия Коваль. При этом зрители популярного шоу на канале «Пятница» совсем не рады тому, что Коваль будет вести их любимую программу. Многие утверждают, что прошлый сезон перестали смотреть именно из-за Юлии, и просят «убрать» девушку.