Стало известно имя предполагаемого возлюбленного Иды Галич Ида Галич появилась на публике с разведенным бизнесменом Олегом Ледвичем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Ида Галич впервые после развода появилась на светском мероприятии в компании молодого человека, пишет Super.ru. По данным издания, избранником 33-летней артистки стал бизнесмен ее возраста Олег Ледвич. Пару заметили на ужине в честь премьеры сериала «Тонкий вкус». Источник сообщает, что у Ледвича есть дочь от предыдущего брака, который он расторг в 2022 году.

По данным издания, Ледвич увлекается путешествиями, яхтами и велопробегами. Он окончил Всероссийскую академию внешней торговли и работал в немецкой логистической компании Hellmann Worldwide Logistic. Сейчас Ледвич является совладельцем компании в отрасли монтажа промышленных машин и оборудования «АЙС-ХАУС», а также помогает отцу управлять сетью катков Ledo.

Ранее Галич отреагировала на публикацию, в которой говорилось о ее маленькой груди. Телеведущая отметила, что не испытывает дискомфорта по этому поводу. Она поразилась тому, «как люди целенаправленно могут обижать человека по поводу его физической формы». Галич рассказала, что планирует родить второго ребенка, после чего, возможно, совершит «небольшой апгрейд». Также Галич заявила, что ей жаль критиков. Она добавила, что они «росли в семье, где никто никогда не любил и часто указывал на недостатки».

До этого Галич раскрыла причину своей ссоры с блогером Анастасией Ивлеевой. Она отметила, что отношения девушек изменились после рождения ее ребенка. Галич заявила, что поведение телеведущей обидело ее, так как Ивлеева якобы обещала держать подругу «за руку», если та забеременеет. В итоге Ивлеева извинилась за то, что «не готова была нести ответственность за свои слова и дружбу, которую обещала». Галич стала матерью в феврале 2020 года. У неё родился сын Леон.