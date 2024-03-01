Стало известно, где живет и чем занимается Ургант Телеведущий Ширвиндт: Ургант живет в России и работает над проектами

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Иван Ургант

После закрытия авторского шоу на Первом канале Иван Ургант продолжает жить и работать в России, рассказал телеведущий Михаил Ширвиндт в интервью для YouTube-канала Sheinkin40. По его словам, в настоящий момент артист занимается некоторыми проектами, которые, однако, остаются «не очень на виду». Чаще Ургант выступает в роли продюсера, добавил его коллега.

Он живет в России, делает какие-то проекты, которые не очень на виду. Он их как продюсер делает. Надеюсь, когда-нибудь все это вернется на круги своя, — рассказал Ширвиндт.

Он также предположил, что отсутствие съемок сказывается на настроении артиста. По его словам, в этой сфере он был «как рыба в воде», его боготворили, а теперь он лишился своего места, добавил телеведущий.

Ранее телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян назвал пошлым двухлетнее молчание о спецоперации ВС России со стороны Урганта и других деятелей культуры. По его словам, сидящим «на бюджете» артистам необходимо либо покидать свои кресла, либо занимать четкую позицию. Кеосаян подчеркнул, что после окончания работы на ТВ Урганта уже мало кто помнит.