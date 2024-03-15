Стало известно, где выступит отказавшаяся петь гимн России Гагарина Полина Гагарина выступит 25 марта на матче РФ — Парагвай с песней из Евровидения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина споет на товарищеском матче между сборными России и Парагвая, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский футбольный союз. Встреча состоится 25 марта в Москве на «ВТБ Арене».

Полина Гагарина выступит с номером открытия на матче между сборными России и Парагвая с русскоязычной песней «Миллион голосов», которую она исполняла на Евровидении 2015 года, — сказали в РФС.

Там напомнили, что тематика мероприятия будет посвящена космосу. Кроме Гагариной также выступил группа NLO, MIA Boyka исполнит композицию «Гагарин», а группа «Земляне» — «Трава у дома».

Ранее исполнительница отказалась выступать перед матчем национальных команд России и Сербии, который пройдет 21 марта на стадионе «Динамо». По информации концертного директора артистки, на этот день у нее запланировано выступление.

Кроме того, стало известно, что Полина Гагарина намерена взять сценическую паузу после своего концерта в «Лужниках» 29 июня. По словам самой артистки, последующие выступления будут проходить намного реже и в другом формате. Концерт в «Лужниках» Гагарина назвала итоговым посланием к фанатам. В ее планах преподнести выступление как фильм, наполненный важными словами.