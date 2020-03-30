Шоу-бизнес

Стало известно, где самоизолируется Тимати с Решетовой

01:44, 29 апреля 2020 10
Тимати с Анастасией Решетовой Тимати с Анастасией Решетовой Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Поклонники певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, и его возлюбленной Анастасии Решетовой выяснили, где живёт пара.

Проанализировав социальную сеть Instagram, подписчики пришли к выводу, что певец живёт вместе с моделью и младенцем Ратмиром в трёхэтажной квартире в многоэтажном жилом комплексе «Созвездие Капитал» по адресу улица Шаболовская, 23, сообщает «Экспресс-газета».

Отмечается, что в квартире большие панорамные окна и отличный вид на Москву.

На первом этаже шикарной квартиры расположена кухня, на втором — спальни, а на третьем — открытая веранда, куда можно выйти с коляской подышать свежим воздухом и полюбоваться Москвой, — следует из сообщения на портале.

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Площадь пентхауса около 300 кв. метров.

Ранее NEWS.ru писал, что рэпер Тимур Юнусов выпустил клип на песню «С чистого листа», которая была записана совместно с певцом Григорием Лепсом. Поклонники заметили, что в ролике снялась бывшая девушка Тимати.

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