Стало известно, где и как отметят 75-летие Пугачевой EG.RU: Пугачева отметит 75-летие банкетом на 160 человек на Кипре

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

15 апреля Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отметит 75-летие банкетом на Кипре, пишет портал EG.RU. По данным портала, в нем примут участие не менее 160 человек.

Кто именно примет участие в праздновании, точно не известно. Однако портал утверждает, что в число приглашенных вошли лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман. Также ранее на портале сообщалось, что в планах Примадонны значатся юбилейный концерт в Израиле и тур по всей Европе.

Ранее сообщалось, что за годы работы Пугачева успела заработать состояние стоимостью 14 млрд рублей. Так, с середины 1980-х годов в месяц артистка получала минимум 712 рублей без учета оклада, тогда как средние зарплаты составляли всего лишь 190 рублей. При этом у нее были бесплатные костюмы, проезд, питание и проживание в гостиницах. Жильем певицу, по данным издания, также обеспечивало государство. В 1980 году артистка получила четырехкомнатную квартиру в центре Москвы.

Уже в постперестроечную эпоху, в период с 2005 по 2015 год, певица заработала больше 2,6 млрд рублей. Деньги в основном артистка инвестировала в недвижимость. Кроме того, впервые за 16 лет в марте 2024 года Пугачева выпустила альбом P. S., который только за первые дни скачиваний принес ей более 20 млн рублей.