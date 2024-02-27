Стало известно, где Агата Муцениеце ищет квартиру для своих детей Агата Муцениеце планирует купить квартиру в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ищет квартиру для детей в Новой Москве. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что хотела бы обзавестись недвижимостью в экологически чистом районе, но с доступом ко всей инфраструктуре.

Поймала себя на мысли, что мне вообще хочется, чтобы у моих детей тоже была какая-то подложка в плане того, чтобы у каждого было место жительства. <...> Мне как будто бы хочется купить квартиру за Москвой — в Новой Москве, например. Потому что я понимаю, что очень хочется свежий воздух, очень хочется выходить гулять и слышать птичек, чтобы куча деревьев вокруг была, но чтобы вся инфраструктура была под рукой. Чтобы все было: и помещение хорошее, и хорошие квартиры, и классные новостройки, — написала Муцениеце.

Ранее СМИ писали о тайном романе актрисы Агаты Муцениеце и звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого. Сообщалось, что артисты познакомились на съемках фильма «В клетке — 2», а окончательно сблизились во время работы над картиной «Я — медведь». При этом Муцениеце не видела перспектив в отношениях с Кологривым, поскольку он был женат на актрисе Губернского театра Александрине Питиримовой.