Стало известно, чем занимался актер из «Эйфории» перед своей смертью Актера Ангуса Клауда заметили в торговом центре за несколько дней до смерти

Фото: F. S/AdMedia/Global Look Press

Ангус Клауд

Американский актер Ангус Клауд был замечен в торговом центре Лос-Анджелеса за несколько дней до смерти, сообщает британское издание The Sun. По его данным, 25-летний Клауд купил кроссовки в спортивном магазине, после чего отправился перекусить. Отмечается, что на всех кадрах актер находится в мрачном настроении.

Очевидец, видевший Клауда в торговом центре, утверждает, что артист также встретился там с другом или знакомым. Они постояли вместе у кассы, а затем разошлись. После того как актер покинул торговый центр, он отправился на частное музыкальное представление по случаю презентации альбома рэп-группы. Друзья покойного отмечают, что он не проявлял каких-либо признаков депрессии.

Ангус Клауд широко известен зрителям по роли в сериале «Эйфория», завоевавшем премию «Эмми». Он скончался 31 июля в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти официально не подтверждена, однако предполагается, что у него произошла передозировка наркотиками. Друзья артиста также отмечают, что он находился в крайне плохом настроении из-за смерти отца, с которым он был очень близок. Директор сериала «Эйфория» Сэм Левинсон утверждает, что Клауд боролся с депрессией и зависимостью.