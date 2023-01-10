Стали известны результаты проверки по делу Киркорова из-за танца с крестом Адвокат Добровинский: в номере Киркорова с крестом не обнаружили состава преступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовному делу в отношении певца Филиппа Киркорова об оскорблении чувств верующих из-за концертного номера с крестом не дали ход из-за отсутствия состава преступления, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе адвоката Александра Добровинского. По словам защитника, следственным органам предоставили аргументы, которые исключили даже возможность инсинуации преступления, которое пытались инкриминировать артисту его злопыхатели. Добровинский выразил уверенность, что авторы жалобы таким образом хотели добиться «незаконного ограничения творческой деятельности» артиста.

Нами были предоставлены следствию аргументы, которые уничтожили всякую возможность даже на инсинуации некоего преступления и его состава, которые злопыхатели пытались инкриминировать Филиппу Киркорову в известном концертном номере «восхождение на Голгофу», — заявил адвокат.

Киркоров не хотел оскорбить чувства верующих своим номером, подчеркнул Добровинский. Он отметил, что певец неоднократно заявлял о своем уважении к христианам и христианству.

О проверке Киркорова на предмет оскорбления чувств верующих из-за скандального выступления артиста с восхождением на христианский крест стало известно в декабре. Добровинский отмечал, что «некоторым до сих пор не дает покоя» перформанс, который, по его словам, изначально был задуман как раз как поклонение Марии Магдалене.

Ранее отец Киркорова прокомментировал включение сына в санкционный список на Украине. По словам Бедроса Киркорова, при предыдущей власти Филипп всегда с радостью приезжал на Украину с гастролями и ему жаль терять такую страну.