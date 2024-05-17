Жене актера Волкова сказали сделать укол от столбняка после укуса Грибой SHOT: жене Никиты Волкова прописали укол от столбняка после драки с Грибой

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Елена Еременко и Никита Волков

Жене актера Никиты Волкова Елене Еременко рекомендовали вакцину от столбняка после конфликта с актрисой Лианой Грибой, сообщил Telegram-канал SHOT. У женщины врачи обнаружили, помимо прочего, след от укуса.

По данным канала, помимо прививки Еременко прописали обезболивающие, рекомендовали обрабатывать раны антисептиком и прикладывать к синякам холодное в течение двух дней. Кроме сотрясения и закрытой черепно-мозговой травмы у нее диагностировали ушибы на лбу, темени, затылке и животе, ссадины и синяки на щеках и шее, а также царапины.

Ранее сообщалось, что Лиана Гриб и Елена Еременко подрались в декабре прошлого года на мероприятии, посвященном окончанию половины съемок сериала «Постучись в мою дверь». Как писал SHOT, Гриба заявила жене Волкова, что ее муж влюбился в нее, и предложила как-то решить эту ситуацию. Уточнялось, что Еременко иронично указала актрисе на ее место, в ответ на что партнерша Волкова плеснула вино ей в лицо, повалила, а затем избила.

«Постучись в мою дверь» является российской адаптацией одноименного турецкого сериала, из-за чего Волкова и Грибу, исполняющих главные роли, считают «русскими Серканом и Эдой Болат». В основу картины легла история о притворстве, в ходе которого бизнесмен и молодая девушка вынуждены прикидываться обрученной парой.