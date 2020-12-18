Стали известны подробности закрытия «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/a4afe772-4169-11eb-ae00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телепроект «Дом-2» не закрывается полностью, но меняет свой формат, рассказали его участники.

Так, Виктория Боня рассказала журналистам телеканала «360», что в феврале 2021 года будет принимать участие в реалити.

Не могу сказать, в качестве кого, но до февраля точно ничего не закрывается. Это, скорее всего, просто слухи, я так думаю, — сказала она.

Боня добавила, что как она понимает, для проекта построили новую площадку. При этом бывшая участница Мария Кохно рассказала, что новое шоу будет в формате TikTok-дома. Ей звонила визажист, работающая на проекте, и жаловалась, что потеряла работу.

Это всё равно будет не тот формат, чисто для молодёжи 12–17 лет. Я знаю эту аудиторию, это просто смех. Это никому не нужно. «Дом-2» держался на том, что его смотрели все — от 15 и до 90 лет. Tik-Tok — это только для молодёжи, — сказала Кохно.

Гендиректор «Дома-2» Александр Расторгуев сказал, что проект прекратит выход на телеканале ТНТ, но не закроется. Он отказался говорить о новом формате.

Он (проект. — NEWS.ru) не закрывается, но он заканчивает свой выход на канале ТНТ, это правда. 31 числа. Ничего комментировать не буду — всё увидите в эфире, — сказал он.

Накануне стало известно, что телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева, писал NEWS.ru.