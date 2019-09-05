https://static.news.ru/photo/0a88e528-d026-11e9-bfd7-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак и театральный режиссёр Константин Богомолов определились с местом бракосочетания, которое запланировано на 13 сентября.

Согласно разосланным приглашениям, праздник состоится в Петровском пассаже в центре Москвы. Молодожёны будут угощать гостей деликатесами от Bosco.

В настоящее время нет данных о том, приглашён ли на торжество бывший муж телеведущей Максим Виторган. Сама Ксения неоднократно подчёркивала, что они сохранили добрые отношения и расстались мирно, сообщает «СтарХит».

О романе 37-летней Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова стало известно весной этого года. При этом телеведущая в это время была замужем за актёром Максимом Виторганом. Между мужчинами даже произошла драка в одном из столичных кафе. После этого супруги развелись, а влюблённые перестали скрывать свои отношения. В социальных сетях Богомолов признаётся Собчак в любви и называет её женщиной мечты.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак беременна. Пользователи Сети заметили округлившийся живот Собчак в документальном фильме «Беслан. День незнаний», хотя она и пыталась скрыть интересное положение, надев костюм свободного кроя чёрного цвета.