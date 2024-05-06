Стали известны подробности состояния Николая Носкова Пятый канал: врачи обнаружили у Николая Носкова осложнение в виде тромбоэмболии

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Николай Носков

У народного артиста РФ Николая Носкова обнаружили осложнение в виде тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в медицинских кругах. По данным издания, сейчас артист находится в состоянии средней тяжести в отделении пульмонологии.

По данным источника, острое респираторное заболевание (ОРЗ) артиста стало причиной правосторонней пневмонии. Лечение затрудняется еще и тем, что у Носкова несколько лет назад случился инсульт, после которого появились серьезные хронические заболевания.

Ранее стало известно, что в Москве с подозрением на пневмонию экстренно госпитализировали заслуженного артиста России Николая Носкова. Уточняется, что исполнитель почувствовал себя плохо, жаловался на сильный кашель, высокую температуру и боли в груди. Состояние Носкова ухудшилось после поездки в санаторий.

До этого сообщалось об экстренной госпитализации российского актера Леонида Ярмольника и его жены Оксаны в Москве. Пара пожаловалась на слабость и сильную головную боль, у женщины давление поднялось до критических значений — 250, из-за чего к ней дважды приезжали врачи скорой помощи. У самого Ярмольника перед этим наблюдался сильный кашель и повышалось давление, потом оно также достигло критических отметок.