Появились подробности о состоянии здоровья Иосифа Пригожина Ассистент Пригожина Калинкин: у продюсера поднялось давление, его не госпитализировали

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Иосиф Пригожин в павильоне «Здоровая Москва»

Первый ассистент продюсера Иосифа Пригожина Станислав Калинкин подтвердил NEWS.ru, что у продюсера Иосифа Пригожина поднялось давление на съёмочной площадке. Он рассказал, что прибывшим по вызову медикам удалось стабилизировать его состояние.

Да, это действительно было так. Ему было нехорошо. Сейчас Иосиф Игоревич не в больнице. <...> Я знаю, что резко подскочило давление. Они (медики. — NEWS.ru) приехали, его стабилизировали. Наверно, какие-то лекарства. Я знаю, что он не госпитализирован в больницу, — пояснил Калинкин.

Telegram-канал «112» сообщил, что врачи скорой помощи диагностировали у Иосифа Пригожина транзиторную ишемическую атаку.

Продюсеру стало плохо прямо во время съемок телешоу «Звезды сошлись». Как рассказала соведущая проекта Лера Кудрявцева, у него поднялось давление, пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Врачи приехали на площадку и прокапали продюсера.

Иосиф Пригожин ранее назвал фейком попавшую в интернет аудиозапись его «разговора с одним влиятельным человеком». Люди на этой записи активно критикуют представителей российских властей. Свое опровержение Пригожин разместил в социальных сетях.