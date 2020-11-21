Стали известны подробности рождения третьего ребёнка Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/a542e0be-2bf1-11eb-a9f8-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Третья беременность актрисы Анастасии Заворотнюк породила множество слухов и домыслов. Так, в откровенном интервью артистка всё-таки обмолвилась о рождении своего третьего ребёнка.

Пополнение в семье Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышёва произошло в 2018 году — тогда у пары родилась дочь Мила. Тем не менее многие поклонники актрисы засомневались в том, что она могла родить ребёнка самостоятельно. По словам коллеги Заворотнюк Анастасии Макеевой, у артистки было суррогатное материнство.

Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло, — отметила Макеева, слова которой приводит iReactor.

Примечательно, что сама Заворотнюк никогда не подтверждала подобные слухи. По её словам, решение о беременности было принято в ходе разговора с сыном Майклом. Молодой человек посоветовал матери завести ещё одного ребёнка, дабы она не чувствовала себя одинокой.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники киностудии имени Горького сообщили, что в одном из съёмочных павильонов побывала Анастасия Заворотнюк. Актриса якобы приезжала для эксклюзивного интервью Андрею Малахову. Она готовится впервые рассказать о своём здоровье.