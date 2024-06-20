Стали известны подробности о смерти Егора Зайцева Зотова: Егор Зайцев умер во время трансляции ежегодного показа в Доме моды отца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Зайцев

Модельер Егор Зайцев умер во время онлайн-показа в Доме моды его отца Вячеслава Зайцева, рассказала NEWS.ru гендиректор линии мужской одежды Slava Zaitsev Ирина Зотова. По ее словам, мужчина скончался в конце мероприятия.

Я слышала, что он умер во время того, как в Доме моды шел показ. И говорят, что кто-то транслировал ему показ, то есть он его видел и в конце показа он умер. Смерть констатировали в 20:45, в конце показа, — сказала Зотова.

Она отметила, что мероприятие проводится ежегодно. На него приезжают все, кто когда-либо работал в Доме моды, бывшие клиенты, проводится показ мод. Зотова добавила, что он проходил в это время еще при Вячеславе Зайцеве.

Егор Зайцев скончался 19 июня в Москве на 65-м году жизни. Его не стало в день рождения Дома моды Славы Зайцева. В начале июня мужчину госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник в тяжелом состоянии. Тогда ему потребовалось срочное переливание крови.

Состояние модельера ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологическим заболеванием. В феврале 2024-го у него выявили новообразование в толстом отделе кишечника. Тогда же Зайцев начал проходить курс химиотерапии.