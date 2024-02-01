Стали известны обстоятельства депортации «Би-2» Волков: «Би-2» решили депортировать в Израиль после совещания в МИД Таиланда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о депортации всех участников «Би-2» в Израиль было принято утром 31 января после совещания в МИД Таиланда, рассказал РБК организатор концертов группы Максим Волков. Перед этим сторона защиты занималась тем, чтобы музыкантов с российскими паспортами не направили в Россию и власти страны «не смогли помешать в последний момент».

Содержались они с пристрастием. Да, это стандартная процедура, но в этой стандартной процедуре есть нюансы <...>, можно поместить людей в закрытую камеру, можно в открытую, можно в камеру где 80 человек, можно где 10. <...> Мы везде слышали, что звонят из российского консульства и интересуются делом с точки зрения контроля, а не с точки зрения как-то [попытаться его] завершить, — отметил организатор.

По словам Волкова, в первые дни после задержания артистов израильский и австралийский консулы вышли на связь и старались помочь. При этом российский представитель, как отметил собеседник РБК, «не сделал ни одного шага». Кроме того, 30 января в Telegram-канале группы появилось сообщение, что музыканты сами отказались общаться с консулом РФ.

Волков также указал, что «высшие чины Таиланда» не были в курсе произошедшего, однако после огласки они «тут же решили проблему». Мужчина напомнил, что по решению суда участники группы на минувшей неделе заплатили штраф за проведение концерта без необходимого разрешения.

Вечером 31 января стало известно, что всех участников группы «Би-2», арестованных в Таиланде, депортировали в Израиль. По данным СМИ, об этом договорился израильский консул. Таиланд покинули барабанщик, два гитариста, клавишник и аранжировщик рок-группы. Кроме того, о депортации в еврейское государство удалось договориться и для Шуры из «Би-2» (Александр Уман).

Перед этим сообщалось, что солист «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уже находится в Израиле. Музыкант отказался общаться с журналистами до того, как его коллег из группы освободят из тайской тюрьмы.