Стали известны подробности роковой травмы Любови Полищук

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Любови Полищук

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Любовь Полищук была одной из наиболее ярких актрис сначала советского, а потом и российского периода. Слава пришла к ней после исполнения второстепенной роли в фильме Марка Захарова «12 стульев». В картине она исполнила танго с актером Андреем Мироновым. Этот эпизод фильма стал роковым для артистки, пишет Woman.ru.

Во время танца актер дважды уронил партнершу на бетонный пол. Сама Полищук не придала этому значения, однако спустя годы ее стали мучить постоянные боли в спине. В 2000 году звезда попала в серьезное ДТП, после чего ее здоровье снова ухудшилось. Тогда знаменитость перенесла операцию по удалению поврежденной части позвоночника, но это не помешало ей продолжать сниматься в кино и играть в театральных постановках.

Операция прошла успешно, но спустя несколько недель врачи диагностировали у нее саркому в последней стадии. В 2006 году Любовь Полищук умерла. Ей было 57 лет. Подробности смерти актрисы до сих пор не раскрыты до конца.

Ранее сообщалось, что 51-летний сын Полищук Алексей Макаров женился на бывшей стюардессе по имени Полина. Возлюбленная на 23 года младше артиста. Они тайно оформили брак, а впервые вместе вышли в свет в апреле 2023 года, посетив премьеру сериала «Актрисы». Актер признался, что официально расписался с девушкой еще в 2022 году.