Стали известны претенденты на участие в Евровидении от России

https://static.news.ru/photo/88cd407e-8037-11eb-bfea-96000091f725_660.jpg Сангин Манижа (Manizha) Фото: instagram.com/manizha

Названы претенденты на участие в песенном конкурсе «Евровидение» от России.

Сейчас в отборе принимают участие певица Сангин Манижа (Manizha), дуэт «2маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz, фронтменом которой является Антон Беляев.

Сейчас проходит отбор через зрительское голосование, который транслируется в эфире Первого канала. Как рассказывал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта, существует два равноценных способа выбрать участника Евровидения. В первом случае вещатель может самостоятельно направить на мероприятие конкретного музыканта. И второй вариант — вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители.

Накануне участники группы Little Big объявили, что не будут представлять Россию на Евровидении. Группа в своём сообщении указывает, что в России хватает талантливых артистов, «у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами страны».

Евровидение должно пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие певцы из 41 страны. Однако мероприятие состоится в онлайн-формате, писал NEWS.ru.