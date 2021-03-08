Стали известны претенденты на участие в Евровидении от России

Названы претенденты на участие в песенном конкурсе «Евровидение» от России.
Сейчас в отборе принимают участие певица Сангин Манижа (Manizha), дуэт «2маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz, фронтменом которой является Антон Беляев.
Сейчас
Накануне участники группы Little Big объявили, что не будут представлять Россию на Евровидении. Группа в своём сообщении указывает, что в России хватает талантливых артистов, «у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами страны».
Евровидение должно пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие певцы из 41 страны. Однако мероприятие состоится в онлайн-формате, писал NEWS.ru.