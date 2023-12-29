Стали известны артисты, которые отказались от «голой» вечеринки Ивлеевой Baza: от похода на вечеринку Ивлеевой отказались Тимати, Канделаки и Рудковская

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На almost naked вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой не пришли рэпер Тимати и его девушка, Тина Канделаки, Яна Рудковская и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, сообщил Telegram-канал Baza. Всего в списках значились 450 приглашенных артистов.

Также получили приглашение, но не пришли Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский. Отмечается, что от посещения вечеринки отказались в том числе те, кто до этого встречался с Екатериной Мизулиной. Например, Инстасамка и Scally Milano.

Актриса Яна Поплавская недавно заявила, что участники «голой» вечеринки Ивлеевой «бегают по адвокатам и просят поддержки у администрации президента». По ее словам, происходящее нельзя считать травлей, это справедливый народный суд. Артистка назвала присутствовавших на мероприятии звезд «жалким сборищем», которое на камеру просит прощения у россиян.

Ранее Ивлеева записала в Telegram-канале видео, в котором извинилась за скандал вокруг «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Она также призналась, что отправит выручку с продажи билетов на благотворительность. Телеведущая уточнила, что это является не «актом доброй воли», а единственным вариантом развития событий.