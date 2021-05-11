«Стала красивой леди»: Туктамышева показала фото в красном бикини

https://static.news.ru/photo/6294123c-b2e3-11eb-a3ed-96000091f725_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: liza_tuktik/instagram.com

Фигуристка Елизавета Туктамышева, которая отправилась отдыхать на Мальдивы, показала в Instagram фотографию в красном бикини.

Если видно, что я улыбаюсь, значит рядом еда, либо солнце! — написала спортсменка.

Подписчики оценили снимки, отметив, что девушка стала «очень красивой леди».

Боже мой, как горячо! — написала один из комментаторов.

При этом некоторые поклонники призвали фигуристку воздержаться от большого количества вкусной еды, так как впереди предолимпийский год.

Будь осторожна, хотя трудно устоять от вкусняшек. Мы хотим видеть тебя на всех стартах года и конечно же в тройке лучших, — подчеркнула подписчица.

Ранее российская фигуристка Софья Самодурова, выступающая в группе Алексея Мишина, высказалась по поводу откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой в мужском журнале Maxim. По её словам, кто бы ни пришёл в Maxim, это всегда вызовет большой резонанс. И без негативных отзывов не обойтись.