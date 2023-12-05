Стала известна сумма, которую потратила Пугачева во время шопинга на Кипре MK.RU: Пугачева потратила €5 тысяч в магазине на Кипре

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

74-летняя певица Алла Пугачева потратила €5 тысяч (примерно 500 тысяч рублей) во время шопинга в одном из магазинов на Кипре, пишет MK.RU со ссылкой на покупателя бутика. Исполнительница тяжело переносит жаркий климат, поэтому была вынуждена покупать себе обувь большего размера, отмечает издание. По данным источника, Пугачева ходила по магазинам без охраны и не скрывала плохого самочувствия.

Алла Пугачева приехала в сопровождении помощницы и водителя, который остался ждать ее на улице. В тот день ей стало плохо: она очень неважно себя почувствовала. Жаловалась продавцу на здоровье. Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно, — приводит слова очевидца издание.

Ранее гитарист Примадонны Александр Левшин рассказал, что концерт в Чернобыле в 1986 году имел страшные последствия для всех выступавших, включая Аллу Пугачеву. Музыкант сообщил, что здоровье всех участников «страшных гастролей» сильно пострадало во время поездки. Сама Примадонна предполагала, что проблемы с эндокринной системой у нее и ее коллег Александра Барыкина, Иосифа Кобзона и Ирины Понаровской связаны именно с поездкой в Чернобыль.