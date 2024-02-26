Стала известна судьба ближайшего концерта Арбениной в Подмосковье Запланированный в подмосковной Барвихе концерт Арбениной состоится 6 марта

Концерт российской певицы Дианы Арбениной, который должен пройти в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Московской области, остается в силе, сообщает ТАСС со ссылкой на пиар-службу площадки. Мероприятие состоится 6 марта. Покупка билетов доступна на сайте организатора.

Это арендный концерт. На данный момент никакой информации об отмене или переносе от организаторов мы не получали, — сообщил собеседник агентства.

Ранее концерты Арбениной отменили во Владивостоке и Южно-Сахалинске. По словам депутата регионального парламента Александра Шарифулина, певица занимает антироссийскую позицию, не поддерживает присоединение Крыма к РФ и не хочет выступать в Донбассе. Политик также напомнил, что в 2014 году Арбенина провела концерт в Киеве, во время которого попросила прощения за коллег, не поддержавших Украину.

Позднее Арбенина сообщила, что ее концерты в двух российских городах отменили из-за внезапно возникшего фестиваля чирлидерш и «12 упырей», которые «написали бумажки». По словам артистки, она не будет об этом молчать, даже если стоит на сцене последний раз. Арбенина назвала случившееся беззаконием.