Стала известна стоимость «голой» вечеринки Ивлеевой 112: «голая» вечеринка Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что общая стоимость «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой составила 3,6 млн рублей. По данным канала, в эту сумму вошли 2,6 млн за аренду помещения, еще 1 млн — услуги за режиссуру мероприятия.

«112» утверждает, что Ивлеева как индивидуальный предприниматель заключила договор на оказание услуг по разработке креативной концепции мероприятия 14 ноября. Telegram-канал пишет, что местонахождение некоторых генеральных директоров неизвестно, один из них успел уехать в Армению.

27 декабря в клубе «Мутабор», где проходила «голая» вечеринка, сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора проводили проверку. Сообщалось, что ранее общественники уже неоднократно подавали жалобы на деятельность ночного заведения. Позднее сегодня его опечатали.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал мнение, что всем участникам «голой» вечерники Ивлеевой, включая ее саму, следует отправиться в зону проведения спецоперации ВС России. По его словам, извинений звезд шоу-бизнеса в этой ситуации недостаточно. Он добавил, что получил более 23 тысяч комментариев от россиян, которые просят убрать этих персон из телеэфиров.